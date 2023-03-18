Посольство России в Вашингтоне сравнило политику США с «вялотекущей шизофренией»

Посольство РФ в Вашингтоне: позиция США в отношении МУС напоминает вялотекущую шизофрению

Администрация США в угоду геополитическим интересам поддерживает беспрецедентную правовую вакханалию Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили в посольстве в Вашингтоне, передает ТАСС.

Дипломаты указали, что Белый дом согласился с решением МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой. При этом Вашингтон прекрасно знает о том, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не признает решения МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва считает решения МУС ничтожными, а «саму постановку вопроса — возмутительной и неприемлемой».