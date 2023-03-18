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04:21, 18 марта 2023Экономика

Байден заявил об окончании банковского кризиса в США

Байден заявил, что ситуация с банками в США успокоилась

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил об окончании в стране банковского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос, успокоилась ли ситуация с банками в США.

10 марта регуляторами штата Калифорния был закрыт Silicon Valley Bank. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами. 

12 марта также закрыли Signature Bank. В совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов указывалось, что на такой шаг власти пошли из-за системных рисков кредитной организации.

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Марина Совина
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