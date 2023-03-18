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19:28, 18 марта 2023Мир

В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа

Спикер конгресса США обвинил прокуратуру в попытке свести политические счеты с Трампом
Начало событий в новости Стало известно о готовящемся обвинении против Трампа

Фото: Marco Bello / Reuters

Прокуратура пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Так на возможные обвинения в адрес политика отреагировала спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти, передает ТАСС.

По его мнению, радикально настроенный окружной прокурор злоупотребляет служебным положением. «Это возмутительно», — отметил Маккарти, добавив, что прокурор отпускает на свободу опасных преступников.

Спикер поручил профильным комитетам Палаты представителей провести расследование в связи с вмешательством в выборы при помощи политически мотивированного судебного преследования.

Маккарти является республиканцем от штата Калифорния.

Ранее 18 марта сообщалось, что окружной прокурор Манхэттена готовится на следующей неделе предъявить обвинение экс-президенту США Дональду Трампу. Бывший американский лидер заявил, что его могут задержать 21 марта.

Трампа вызвали на допрос в связи с делом о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс. По данным СМИ, в разгар президентской кампании 2016 года адвокат политика Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с Трампом.

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Любовь Ширижик
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