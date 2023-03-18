В Германии рассказали о новых уликах в расследовании по «Северным потокам»

Bild: на судне, которое может быть причастно к взрывам на «Северных потоках», нашли волосы

На судне, которое может быть причастно к взрывам на газопроводах «Северный поток», нашли волосы и одежду, которые переданы на экспертизу ДНК. О новых уликах в расследовании рассказало издание Bild.

По данным немецкого издания, следователи нашли волосы на одежде при обыске на судне в начале года. Их сейчас исследуют на наличие следов ДНК в лаборатории. Найдены также термофутболка фирмы Icebreaker, черная кепка и GPS-навигатор.

Следствие должно установить, принадлежат ли эти находки людям, которые арендовали судно незадолго до взрывов на газопроводах.

В начале марта сообщалось, что немецкая прокуратура в январе обыскала судно, которое может быть причастно к взрывам на газопроводах. Оно было арендовано в Ростоке за три недели до взрывов компанией, базирующейся в Польше, которая принадлежит двум гражданам Украины.

Позднее стало известно, что яхту модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, задействовали для подготовки теракта, обнаружили на мысе Буг немецкого острова Рюген.

