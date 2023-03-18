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16:12, 18 марта 2023Спорт

«Динамо» прервало беспроигрышную серию «Урала»

«Динамо» обыграло «Урал» со счетом 1:0 и прервало беспроигрышную серию соперников

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Урал» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 90-й минуте форвард Константин Тюкавин. В добавленное ко второму тайму время главный тренер хозяев Виктор Гончаренко получил красную карточку. Таким образом, сине-бело-голубые прервали беспроигрышную серию «Урала», длившуюся с 17 сентября 2022 года. За это время клуб одержал десять побед, еще шесть противостояний с его участием завершились вничью.

«Урал» после 19 туров занимал десятое место в таблице лиги, набрав 25 очков. «Динамо» остановилось на четвертой строчке с 32 очками в активе. 15 марта сине-бело-голубые в гостях в серии пенальти обыграли «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

В 21-м туре «Динамо» примет «Сочи» 2 апреля. Урал в этот же день сыграет на выезде с «Зенитом», лидирующим в турнирной таблице лиги.

Ксения Курашкина
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