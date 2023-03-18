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22:56, 18 марта 2023Мир

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло

Число жертв землетрясения магнитудой 6,7 в Эквадоре выросло до четырех

Фото: Henry Romero / Reuters

Число жертв землетрясения, произошедшего в Эквадоре, выросло до четырех. Об этом сообщает служба управления рисками, передает РИА Новости.

«В провинции Эль-Оро... погибли три человека», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось об одном погибшем в провинции Асуай.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано 18 марта. Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров.

«Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых», — пишет издание El Universo.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года.

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Юлия Мискевич
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