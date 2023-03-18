Появились подробности о раненных при землетрясении в Эквадоре

El Universo: в результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,7 есть раненые

В результате землетрясения в Эквадоре магнитудой 6,7 есть раненые. Подробности появились в газете El Universo.

«Один автомобиль пострадал и есть несколько раненых», — пишет издание.

По информации газеты, один автомобиль оказался под обломками обрушившейся стены одного из зданий города Куэнка.

Землетрясение было зафиксировано 18 марта. Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в стране за последние 84 года.