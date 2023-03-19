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01:08, 19 марта 2023Мир

Американцы потребовали от Байдена мира на Украине в годовщину вторжения в Ирак

В США потребовали от Байдена мира на Украине во время митинга в годовщину вторжения в Ирак
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американцы устроили митинг у стен Белого дома, который приурочен к годовщине американского военного вторжения в Ирак. Большинство участников акции принесли с собой флаги и плакаты с антивоенными слоганами. В частности, манифестанты обратились к президенту США Джо Байдену и потребовали наладить мир на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

Основными лозунгами стали «Мир на Украине — скажи НЕТ бесконечным войнам США» и «Финансируйте потребности людей, а не военной машины». По словам протестующих, они пытаются привлечь внимание властей к «опасности развязывания глобальной войны, которую влечет за собой внешнеполитический курс страны последних десятилетий».

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Часть митингующих требуют от Белого дома прекратить отправку оружия и финансирования Киева, а другие — упразднить НАТО. Отдельные манифестанты выступают с призывом отменить ограничительные меры против Сирии, а также «бороться с расизмом и проблемами американцев, а не с другими народами».

Американцы несли с собой множество флагов, транспаранты, били в барабаны и пели песни с политическими требованиями. Полиция не пыталась им помешать.

20 марта исполняется 20 лет со дня вторжения США в Ирак под предлогом борьбы с международным терроризмом и поиска оружия массового уничтожения. Эти действия происходили без получения санкции Совета безопасности ООН. Россия, в частности, выступила против ее проведения.

26 февраля бывший морской пехотинец военно-морских сил США Эрл Катагнус-младший рассказал, что конфликт на Украине может обернуться для Запада вторым Ираком или Афганистаном, если тот продолжит не учитывать позицию России. Также он назвал слова главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что Россия проиграла в конфликте, «напыщенной пропагандой, граничащей с дезинформацией».

18 марта депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес заявил, что, осуждая Россию за спецоперацию на Украине, Западу стоит вспомнить о незаконных действиях США в других странах, в частности в Ираке. Он подчеркнул, что каждый совершивший военное преступление должен быть привлечен к ответственности.

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Марина Совина
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