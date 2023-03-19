Трамп обвинил американского миллиардера в финансировании окружной прокуратуры

Дональд Трамп: главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует миллиардер Джордж Сорос

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что главу окружной прокуратуры Манхэттена финансирует известный американский миллиардер Джордж Сорос. Об этом политик написал своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он ожидает задержания во вторник, 21 марта. Политик призвал своих сторонников выйти на протесты.

Ранее политик раскритиковал прокуратуру Манхэттена за коррупцию и политизированность. «Выходите на протесты, верните нашу страну!» — заявил Трамп.

10 марта стало известно, что бывшего американского лидера вызывали на допрос по делу о выплатах стриптизерше и бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд. Утверждалось, что в разгар президентской кампании 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связях с политиком.

В ноябре Сорос, являющийся давним сторонником Демократический партии, пожертвовал 128 миллионов долларов в промежуточные выборы в конгресс США и занял первое место среди политических доноров этого избирательного цикла.

