Эдвардс победил Усмана и впервые защитил пояс UFC

Британец Эдвардс победил американца Усмана на UFC 286 в Лондоне и впервые защитил пояс

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс победил американца Камару Усмана и сохранил чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главное событие 286-го номерного турнира лиги состоялось в Лондоне. Схватка продолжалась все пять раундов и закончилось победой британца решением большинства судей.

У Эдвардса, впервые защитившего пояс, на счету 21 победа и три поражения. В активе Усмана 20 побед при трех поражениях.

В январе Леон Эдвардс высказался о возможном проведении поединка против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. «Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», — заявил Эдвардс. Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.