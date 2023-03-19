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03:46, 19 марта 2023Спорт

Эдвардс победил Усмана и впервые защитил пояс UFC

Британец Эдвардс победил американца Усмана на UFC 286 в Лондоне и впервые защитил пояс
Леон Эдвардс

Леон Эдвардс. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Леон Эдвардс победил американца Камару Усмана и сохранил чемпионский пояс UFC в полусредней весовой категории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главное событие 286-го номерного турнира лиги состоялось в Лондоне. Схватка продолжалась все пять раундов и закончилось победой британца решением большинства судей.

У Эдвардса, впервые защитившего пояс, на счету 21 победа и три поражения. В активе Усмана 20 побед при трех поражениях.

В январе Леон Эдвардс высказался о возможном проведении поединка против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. «Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», — заявил Эдвардс. Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.

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Марина Совина
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