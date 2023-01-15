Чемпион UFC заявил о желании подраться с Чимаевым

Чемпион UFC Леон Эдвардс заявил, что хочет провести бой с Хамзатом Чимаевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), британец Леон Эдвардс высказался о возможном проведении поединка против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова спортсмена приводит SportsKeeda.

«Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», — заявил Эдвардс. Он также поддержал намерение шведа продолжить выступления в полусреднем весе.

В ночь с 20 на 21 августа Эдвардс нокаутировал американца Камару Усмана и завоевал чемпионский пояс UFC. На его счету 20 побед и три поражения, еще два поединка с его участием завершились без результата.

Чимаев в профессиональной карьере одержал 12 побед, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее американца Кевина Холланда.

Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.