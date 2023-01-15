Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
Маркос Гирон
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Дарья Касаткина
17 января
08:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Андрей Рублёв
17 января
03:00 (Мск)
Доминик Тим
Australian Open (м)
Марина Заневская
17 января
07:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
17:57, 15 января 2023Спорт

Чемпион UFC заявил о желании подраться с Чимаевым

Чемпион UFC Леон Эдвардс заявил, что хочет провести бой с Хамзатом Чимаевым

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), британец Леон Эдвардс высказался о возможном проведении поединка против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова спортсмена приводит SportsKeeda.

«Он тоже в моем списке. Он тот боец, которого я хочу убрать. Хамзат может подраться с Колби Ковингтоном или кем-то вроде него, а потом мы поговорим», — заявил Эдвардс. Он также поддержал намерение шведа продолжить выступления в полусреднем весе.

В ночь с 20 на 21 августа Эдвардс нокаутировал американца Камару Усмана и завоевал чемпионский пояс UFC. На его счету 20 побед и три поражения, еще два поединка с его участием завершились без результата.

Чимаев в профессиональной карьере одержал 12 побед, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее американца Кевина Холланда.

Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Три человека погибли при взрыве в граничащем с Украиной регионе
Россиян предостерегли от купания в проруби на Крещение
Турция предложила свою территорию для гумкоридора между Россией и Украиной
Ида Галич назвала причины переезда в центр Москвы
Врачи уличили россиянина в изнасиловании девятимесячной дочери
Названо преимущество команды Нурмагомедова перед другими бойцами
В российском городе тела двух человек нашли в канализации
Часто путешествующий россиянин раскрыл правила поведения в бедных странах
Москвичи признались в неприятных ощущениях от одной станции метро
Арестович объяснил усталостью свои слова о работе в Днепре украинской ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.