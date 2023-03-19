Капитан «Спартака» пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Капитан «Спартака» Георгий Джикия пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит мартовские матчи сборной России по футболу из-за травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

По его словам, игрок прошел медобследование, которое выявило повреждение мышц бедра. «Ожидается, что защитник вернется в строй через три недели», — заявил Зеленов.

Джикия получил травму 18 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Москвичи проиграли со счетом 0:2.

23 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Тегеране. На 26 марта запланирована домашняя встреча с командой Ирака.