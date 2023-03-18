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14:06, 18 марта 2023Спорт

«Оренбург» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

«Оренбург» со счетом 2:0 обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Оренбург» обыграл московский «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0. Ворота москвичей поразили Юрий Ковалев и Дмитрий Воробьев на 17-й и 23-й минутах соответственно. На 76-й минуте игры защитник московского клуба Георгий Джикия получил травму задней поверхности бедра, его заменил Кейта Бальде. Подробности состояния игрока не уточняются.

После 19-го тура «Спартак» занимал второе место в турнирной таблице лиги, набрав 40 очков. В следующем туре клуб сразится дома с «Ахматом» 2 апреля. Ранее красно-белые вничью сыграли с «Уралом» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

«Оренбург» после 19 матчей РПЛ остановился на восьмой строчке в таблице, набрав 28 очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов» 2 апреля.

Ксения Курашкина
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