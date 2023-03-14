«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в полуфинале Кубка России

«Спартак» дома со счетом 1:1 сыграл вничью с «Уралом» в полуфинале Кубка России

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 14 марта, и завершилась со счетом 1:1. На гол Квинси Промеса в первом тайме гости ответили точным ударом Юрия Железнова во второй половине игры.

Ответный матч пройдет в Екатеринбурге. Игра состоится 5 апреля. Победитель выйдет в финал Кубка России в Пути РПЛ.

Ранее из розыгрыша Кубка России вылетел московский «Локомотив». Команда проиграла «Акрону» в 1/4 финала Пути Регионов.