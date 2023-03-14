«Локомотив» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России

«Локомотив» проиграл «Акрону» из ФНЛ и вылетел из Кубка России

Московский «Локомотив» проиграл тольяттинскому «Акрону» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол Сергея Макарова гости ответили точным ударом Франсуа Камано. В серии пенальти победу со счетом 7:6 одержал «Акрон», представляющий Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

По ходу матча стало известно, что «Локомотиву» грозит техническое поражение. В составе москвичей на поле в основном составе вышел Дмитрий Баринов, который должен был пропускать встречу из-за перебора желтых карточек.

«Акрон» завоевал путевку в 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Соперник тольяттинской команды станет известен позже.