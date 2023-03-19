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19:07, 19 марта 2023Мир

Планы Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям объяснили

Политолог Бышок усомнился во введении Молдавией санкций против российских политиков

Фото: Oleksandr14Tr / Shutterstock / Fotodom

Решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Запада связано с недавним скандалом вокруг работы российских агентов в стране, о которой сообщали власти республики. Так планы Кишинева в разговоре с «Лентой.ру» объяснил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Правительство Молдавии планирует ввести санкции против 25 россиян, сообщил министр иностранных дел страны Николай Попеску. Он не назвал имен, но отметил, что ограничения коснутся тех, кто «так или иначе причастен к агрессии против Украины».

«Речь идет о персональных санкциях против 25 человек, а не против России как государства и не против всех россиян, которые хотят въехать на территорию Молдовы. Это разные понимания. Персональные санкции государства вводят по отношению к гражданам друг друга безотносительно общей политики. Здесь нет какого-то шага к эскалации. Кроме того, неоднократно говорилось с высоких трибун, что какие-то российские агенты работают на территории Молдовы и каким-то образом пытаются дестабилизировать ситуацию. Я так понимаю, что в этом контексте эти персональные санкции вводятся», — считает политолог.

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Он отметил, что отношения Москвы и Кишинева довольно сложные, однако такой шаг вряд ли сильно их усугубит.

«Я думаю, против 25 каких-то молдаван будут введены ответные санкции. Я не думаю, что будут какие-то санкции именно против государства Молдова. Очевидно, что это не министры иностранных дел или министры обороны. Это скорее какие-то частные лица, чем государственные сотрудники или послы», — заключил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что страна не присоединится к санкциям Запада против России. Однако в пятницу, 17 марта, во время специального обращения к депутатам в парламенте она подчеркнула, что республика пойдет по европейскому вектору развития и до 2030 года вступит в Евросоюз.

12 марта глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что российские спецслужбы причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время протестов оппозиции. По версии полиции, в стране формировались десять групп численностью от пяти до десяти участников. Их деятельность координировал прибывший из России человек, считают правоохранители.

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Варвара Кошечкина
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