Экономист дал прогноз по курсу доллара

Экономист Беляев: курс рубля к доллару в районе 76 сохранится на две-четыре недели

Курс рубля по отношению к доллару в районе 76 долларов сохранится на две-четыре недели, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Такой прогноз специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

«Необходимо принять во внимание, что на курс доллара Московской биржи, на которую мы ориентируемся, события в США (закрытие банков — прим. «Ленты.ру») не влияют. На курс доллара в России влияет общее состояние российской экономики. Пока мы не видим никаких серьезных изменений в соотношении эффективности и темпов роста российской и американской экономик в отношении друг друга», — заявил Беляев.

Поэтому курс рубля по отношению к доллару в районе 76 рублей мы можем считать стабильным, по крайней мере на две-три недели, а то и месяц Михаил Беляев экономист

11 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к активам.