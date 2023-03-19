Путин одной фразой ответил на вопрос о времени на доклады военачальников

Путин заявил, что будет слушать доклады командующих столько, сколько потребуется

Президент России Владимир Путин в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону заявил, что будет слушать доклады российских военачальников о ходе боевых действий столько времени, сколько потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов, сопровождая Путина на совещание, спросил, сколько времени есть в расположении главы государства. «Сколько надо», — ответил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. В Кремле подчеркнули, что президент заслушал доклады Герасимова и ряда военачальников.

До этого Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями.