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20:33, 19 марта 2023Спорт

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари НН»

В «Торпедо» намерены опротестовать ничью в матче с «Пари Нижний Новгород»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте московской команды.

В клубе отметили факт «грубого несоблюдения» правил со стороны соперников во время встречи в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовом составе «Пари НН» на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов. Он получил четыре предупреждения в сезоне-2022/2023 и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию в соответствии со статьей 19 «Дисциплинарные санкции» Регламента чемпионата России-2022/23.

Ранее 19 марта «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород». Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, однако на 58-й минуте форвард Йорди Рейна сравнял счет.

«Торпедо» после 20 игр занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» расположился на 13-й строчке с 20 очками в активе.

Ксения Курашкина
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