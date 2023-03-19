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18:33, 19 марта 2023Спорт

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ и поднялся на шестое место в таблице

Фото: Магомед Абасов / Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Ворота соперников на 46-й минуте поразил хавбек Артем Тимофеев.

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Благодаря этой победе «Ахмат» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке с 20 очками в активе.

В параллельной встрече «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород». Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, однако на 58-й минуте форвард Йорди Рейна сравнял счет.

В начале матча «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Пари НН» грозит техническое поражение, так как в стартовом составе команды на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов. Он получил четыре предупреждения в сезоне-2022/2023 и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию в соответствии со статьей 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

«Торпедо» после 20 игр занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» остановился на 13-м месте, получив 20 баллов.

Ксения Курашкина
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