«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ и поднялся на шестое место в таблице

Грозненский «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Ворота соперников на 46-й минуте поразил хавбек Артем Тимофеев.

Благодаря этой победе «Ахмат» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке с 20 очками в активе.

В параллельной встрече «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород». Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, однако на 58-й минуте форвард Йорди Рейна сравнял счет.

В начале матча «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Пари НН» грозит техническое поражение, так как в стартовом составе команды на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов. Он получил четыре предупреждения в сезоне-2022/2023 и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию в соответствии со статьей 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

«Торпедо» после 20 игр занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» остановился на 13-м месте, получив 20 баллов.