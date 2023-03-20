Болтон раскритиковал решение МУС об ордере на «арест» Путина

Джон Болтон: решение МУС об ордере на «арест» Путина затруднит достижение мира на Украине

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина затруднит достижение мира на Украине. Такое мнение высказал бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире Sky News. Его слова приводятся в Twitter телеканала.

По словам Болтона, позиция МУС ставит под угрозу дипломатическое урегулирование конфликта. «Если вы хотите переговоров, то по-вашему выдача ордера на арест Владимира Путина увеличивает или уменьшает вероятность того, что он на них согласится?» — задался вопросом Болтон.

Экс-советник президента также раскритиковал деятельность МУС в целом. Он назвал этот институт нелегитимным и крайне опасным. По словам Болтона, МУС осуществляет функции госорганов без каких-либо конституционных рамок, а Соединенным Штатам не стоит сотрудничать с этим институтом.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении судей МУС в ответ на выдачу ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

О выдаче ордеров МУС сообщил 17 марта, заявив, что решение связано с ситуацией на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что российские власти спокойно относятся к подобным решениям.