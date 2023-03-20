Теннисист Медведев поднялся в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев улучшил свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг доступен на сайте организации.

Отечественный спортсмен поднялся с шестого на пятое место списка. Он имеет в активе 4330 очков и остается первой ракеткой России. Лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас с 7420 очками, сместивший с этой позиции серба Новака Джоковича (7160 очков), пропустившего турнир из-за запрета на въезд в США невакцинированным гражданам.

Ранее 27-летний Медведев проиграл 19-летнему Алькарасу в финале турнира серии ATP Masters в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу новой первой ракетки мира.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю.