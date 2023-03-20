Медведев проиграл в финале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Теннисист Медведев проиграл Алькарасу в финале ATP в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 6:2

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии ATP Masters в Индиан-Уэллсе в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого достигает 8,8 миллиона долларов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев проиграл со счетом 6:3, 6:2 в пользу Алькараса. Теннисисты провели на корте 1 час и 10 минут, личные встречи завершились ничьей — 1:1.

Российский спортсмен прервал 19-матчевую победную серию, ранее он одержал победу в трех турнирах подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. За выход в финал ATP он получит 662 тысячи долларов, Алькарас — 1,262 миллиона. В понедельник испанец возглавит список лучших теннисистов мира, а Медведев переместится с пятой на шестую позицию в рейтинге ATP.

Ранее Медведев вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут.