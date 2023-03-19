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01:39, 19 марта 2023Спорт

Медведев вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Россиянин Медведев обыграл американца Тиафо и вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Фото: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале отечественный спортсмен обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут.

Для Медведева эта победа стала 19-й подряд. В 2023-м 27-летний россиянин уже завоевал три титула на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он одержал победу на соревнованиях в Дубае, выиграл турнир в Роттердаме, а также стал лучшим на соревнованиях в Дохе.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он является рекордсменом среди российских теннисистов по этому показателю.

Дарья Коршунова
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