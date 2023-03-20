Раскрыта судьба обнаруженных рядом с телами родителей российских детей

Омбудсмен заявил, что найденных рядом с телами родителей детей отправят к родственникам

Двух детей, которых нашли в квартире Екатеринбурга рядом с телами родителей, передадут родственникам. Судьбу несовершеннолетних раскрыл уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, пишет Ura.ru.

«Задача — скорее передать детей их родственникам. Органы опеки уже занимаются этим вопросом. Однако надо учесть, что все необходимые процедуры займут немало времени», — рассказал омбудсмен.

О трагедии в российском городе стало известно вечером 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. Там находились мертвые супруги, рядом с ними нашли истощенных детей.

Детей из Екатеринбурга удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в помещении с телами родителей три с половиной дня.

По словам вскрывшего дверь екатеринбургской квартиры соседа, когда он вошел в квартиру, по мертвой женщине ползал маленький ребенок. Мужчина добавил, что сначала у него было впечатление, будто кто-то совершил преступление, так как в квартире были разбросаны вещи и открыт комод. Погибший отец детей находился в неестественной позе, а у его супруги были пятна, похожие на гематомы, добавил россиянин.