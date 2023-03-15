Двоих детей нашли рядом с телами родителей в российском регионе

Двоих детей нашли рядом с мертвыми родителями в Екатеринбурге

На Таганской улице в Екатеринбурге двоих маленьких детей нашли рядом с телами их родителей. Об этом сообщает портал E1.RU.

Один из жильцов дома вскрыл квартиру, которую арендовали его соседи, после того как местные жители стали слышать раздающийся из нее детский плач. По утверждению очевидца, проживающую там семью никто не видел на протяжении нескольких дней, а их родственники потеряли с ними связь в конце прошлой недели.

«Дети плакали. С ними разговаривали через дверь соседи. МЧС не ехали без полиции, полиция тоже не торопилась. В итоге один из жильцов сам принес инструменты и вскрыл двери, ему помогали молодые ребята-курсанты», — рассказал местный житель, добавив, что в квартире обнаружили мертвых мужчину и женщину.

По словам свидетеля произошедшего, двухлетний мальчик и трехмесячная девочка, которых нашли в помещении, были в очень плохом состоянии, с признаками обезвоживания и истощения. Их увезли в больницу.

На месте происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Телесных повреждений на телах погибших обнаружено не было. Как уточняет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, одной из основных версий смерти семейной пары является отравление алкоголем или наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области пенсионеров обнаружили мертвыми в своей квартире. О пропаже россиян сообщили в полицию их родственники.