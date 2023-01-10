Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 10 января 2023Россия

В российском регионе нашли мертвой семью пенсионеров

В челябинском Златоусте нашли мертвой в квартире семейную пару пенсионеров

Fotolia / Alexandr Blinov

В Златоусте Челябинской области нашли мертвой в квартире семейную пару пенсионеров. Об этом рассказали Ura.ru в поисково-спасательной службе российского региона.

Ее представители пояснили, что о пропаже россиян в полицию сообщили родственники. По их словам, пенсионеры перестали выходить на связь с 1 января. «Они не подходили к дверям, при этом за их окнами продолжал гореть свет. Спасатели, по просьбе силовиков, вскрыли дверь — 60-летние муж и жена были обнаружены погибшими», — отметили в поисковой службе.

Также выяснилось, что металлическая входная дверь в их квартиру была закрыта и на замок, и на внутреннюю задвижку. Следователи начали устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области пенсионера нашли мертвым в пассажирской маршрутке. Смерть россиянина, как было установлено, не носит криминального характера. Личность мужчины вскоре удалось установить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России показало пуск ракеты «Искандера» по объекту ВСУ
Россиянам рассказали о ценах на жилье в 2023 году
В российском регионе нашли мертвой семью пенсионеров
Россияне разочаровались в кредитах
Психолог предупредила об опасности трудоголизма
Пожилая россиянка зарезала сына в квартире во время ссоры
США создадут силы быстрого реагирования на юге Японии из-за КНР
Названа портящая сексуальную жизнь деликатная причина
Необычные способы блогера продлить срок службы одежды вызвали споры в сети
Россия увеличила добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.