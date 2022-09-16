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Пожилого россиянина нашли мертвым в маршрутке

В Нижнем Тагиле Свердловской области пенсионера нашли мертвым в маршрутке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Тагиле Свердловской области пенсионера нашли мертвым в пассажирской маршрутке. О происшествии рассказал Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Все произошло в микроавтобусе, выполнявшем маршрут № 33 «Уральский проспект — проспект Строителей». Собеседник издания отметил, что смерть россиянина не носит криминального характера.

Очевидцы заметили возле дома культуры «Юбилейный» маршрутку, на переднем сиденье которой ехал мертвый пенсионер. Личность мужчины уже удалось установить.

Ранее сообщалось, что в отделении банка в центре Москвы нашли труп мужчины в одних трусах. Прибывшие на место медики выяснили, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

По данным сотрудников правоохранительных органов, погибший оказался 30-летним жителем Тамбовской области. Причина, по которой мужчина разделся, пока неизвестна.

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Анна Щербакова
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