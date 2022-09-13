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В московском банке нашли труп голого мужчины

В отделении банка в центре Москвы нашли труп мужчины в одних трусах

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

12 сентября в отделении банка на Марксистской улице в центре Москвы нашли труп голого мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, тело мужчины в одних трусах лежало на спине в помещении финансового учреждения. Прибывшие на место медики выяснили, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

По данным полиции, погибший оказался 30-летним жителем Тамбовской области. Причина, по которой мужчина разделся, пока неизвестна. Обстоятельства, которые привели к его смерти, установит проверка.

В июле житель Волжского в Волгоградской области обнаружил труп обнаженной незнакомки в своей машине, которая больше месяца простояла во дворе. По словам очевидцев, ноги погибшей были запрокинуты на заднее сиденье машины. На вид ей было около 45 лет, однако за прошедшее время тело сильно разложилось, что затруднило его опознание.

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Константин Лысяков
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