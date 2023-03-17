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11:27, 17 марта 2023Россия

Сосед описал первые минуты после вскрытия квартиры с детьми и телами родителей

Попавший в квартиру в Екатеринбурге с детьми и телами их родителей сосед рассказал об этом

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Сосед, который участвовал во вскрытии квартиры в Екатеринбурге, где внутри находились двое детей с телами их родителей, рассказал о первых минутах после обнаружения мертвых россиян. Слова мужчины приводит Е1.ru.

«Мы заходим внутрь и видим всю ситуацию: погибшую женщину, по которой ползает ребенок, и все остальное. Родственница берет на руки девочку, ее муж хватает мальчика. Я командую покинуть место происшествия, чтобы не затоптали следы. В квартире уже был [трупный] запах», — сказал мужчина.

Он добавил, что сначала у него было впечатление, будто кто-то совершил преступление, так как в квартире были разбросаны вещи и открыт комод. По словам соседа, погибший россиянин находился в неестественной позе, а у его супруги были пятна, похожие на гематомы.

Россиянин вспомнил, что найденный в квартире мальчик был в сознании, а его сестра находилась почти без сознания. Маленькая девочка пришла в себя, когда ей дали несколько ложек воды.

О трагедии в российском городе стало известно вечером в среду, 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. В помещении обнаружили мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения.

Известно, что изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. Впоследствии уточнялось, что детей из Екатеринбурга удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Несовершеннолетние находились в квартире с телами родителей три с половиной дня.

В сети появились кадры, снятые в екатеринбургской квартире, где нашли двоих маленьких детей. На кадрах видно, как соседи выламывают дверь и заходят в квартиру, после чего начинают ее осматривать. Затем они находят тела взрослых и живых двоих детей.

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Анастасия Шейкина
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