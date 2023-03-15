Появились подробности о найденных рядом с телами родителей российских детях

E1.RU: детей из Екатеринбурга и тела их родителей обнаружили благодаря протечке в квартире

Детей из Екатеринбурга, найденных рядом с телами их родителей, удалось обнаружить благодаря протечке в квартире. Такие подробности приводит портал E1.RU в своем Telegram-канале.

По данным канала, один из детей открыл кран в ванной, чтобы попить. Предположительно, после этого лейка душа упала на пол, а в ванной комнате начала скапливаться вода. Соседи обратили внимание на протечку и попытались выйти на связь с жильцами квартиры.

Уточняется, что дети находились в квартире с телами родителей три с половиной дня. Все это время трехмесячная девочка пролежала на диване рядом с мертвой матерью. Известно, что ее двухлетний брат разговаривал с соседями через дверь — он говорил, что их мать спит.

О случившемся стало известно ранее 15 марта. Жильцы дома на Таганской улице услышали детский плач и вскрыли квартиру, которую арендовали их соседи, не дождавшись приезда спасателей и полиции. В помещении обнаружили мертвых мужчину и женщину, рядом с ними были их дети, которых увезли в больницу с признаками обезвоживания и истощения.

Известно, что изо рта умерших шла пена. Рядом с их телами нашли неизвестный порошок, который отправили на экспертизу. На месте случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга нашла мертвого брата и его знакомую в квартире на улице Вавиловых. Известно, что погибшие пролежали в закрытом помещении около двух недель.