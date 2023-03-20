Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 20 марта 2023Россия

Медведев пригрозил суду в Гааге точечным применением гиперзвуковой ракеты

Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты «Оникс» по зданию суда в Гааге
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил точечным применением гиперзвуковой российской ракеты «Оникс» по зданию суду в Гааге. Об этом он написал в Telegram.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», — написал политик.

По его словам, такую ракету невозможно сбить. Медведев выразил уверенность, что в ответ на этот удар страны Северного атлантического альянса не начнут войну, так как суд «лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО». Политик счел, что альянс побоится ответного удара и не будет никого жалеть.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения МУС ложными, подчеркнув, что подобные обвинения уже не раз звучали в ходе информационной кампании по обвинению Москвы в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил признать МУС экстремистской организацией. Парламентарий назвал политическим заказом принятое в отношении Путина решение суда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта
В Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни
Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам
Начато расследование убийства командира взвода ППС в Херсонской области
В Латвии начались учения НАТО
В Европе признали отставание военной промышленности
58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети
Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.