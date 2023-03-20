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22:06, 20 марта 2023Забота о себе

Звезда «Парка Юрского периода» рассказал о борьбе с раком

Актер из «Парка Юрского периода» Сэм Нилл попросил фанатов не беспокоиться о его здоровье

Фото: Vincent West / Reuters

Новозеландский актер Сэм Нилл рассказал, что рак, диагностированный у него в прошлом году, отступил и находится в состоянии ремиссии. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезда «Парка Юрского периода» попросил фанатов не беспокоиться о его здоровье, пишет издание People.

Известие, что 75-летний актер ведет борьбу с онкологическим заболеванием, появилось в начале марта в рамках презентации его автобиографической книги «Я когда-нибудь говорил вам об этом?» В интервью The Guardian он признался, что врачи диагностировали у него рак крови третьей стадии, вызванный редкой формой неходжкинской лимфомы.

Все новости обо мне крутятся вокруг одной темы, и это что-то вроде: «Рак! Рак! Рак!» Это немного утомительно потому что, как вы видите, я жив, здоров и нахожусь в ремиссии восемь месяцев, что действительно здорово

Сэм Ниллактер

Актер рассказал, что в ближайшие дни намерен вернуться к работе. Его следующим проектом станет сериал «Яблоки не падают никогда» с Анетт Бенинг в главной роли. Кроме того, 21 марта ожидается выход в продажу его книги, где он рассказывает о своей жизни и о борьбе с раком. Нилл подчеркнул, что болезнь не является центральной темой мемуаров, но имеет большое значение в контексте его ситуации. «На самом деле я не собирался писать книгу. Мне нужно было чем-то заняться, пока я лечился. Я привык ходить на работу и вдруг я не смог пойти на работу», — объяснил актер.

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Сэм Нилл узнал о своем заболевании в марте 2022 года, после того как во время пресс-конференции почувствовал опухоль в области гортани. Сейчас актер ежемесячно получает курс химиотерапии. Вероятно, лечение продлится до конца его жизни.

Ранее 61-летний голливудский актер Майкл Джей Фокс, ставший звездой благодаря роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», рассказал о том, как живет с болезнью Паркинсона. Он признался, что не испытывает сожалений в связи со своей болезнью и продолжает работать, несмотря на диагноз.

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Екатерина Улитина
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