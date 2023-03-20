Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд НХЛ 54-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 54-летней давности. Об этом сообщает в Twitter StatsCentre.

Капитан столичного клуба обошел Горди Хоу по количеству шайб сред игроков старше 37 лет лет в первых 65 матчах сезона. Канадец за этот период в сезоне-1968/1969 отличился 37 раз, россиянин — 39.

Ранее Овечкин оформил дубль в матче против «Миннесоты Уайлд» (3:5) и довел общее число заброшенных в лиге шайб до 819. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 75 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году.