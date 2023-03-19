Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до 76 шайб

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до 76 шайб

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 818-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

19 марта россиянин поразил ворота «Миннесоты Уайлд» на 25-й минуте матча. Ранее корреспондент Washington Post Роман Стаббс сообщил в Twitter, что форвард получил повреждение и мог пропустить эту игру, однако вместе с тренером команды Питером Лавиолеттом принял решение выйти на лед. На момент написания заметки встреча продолжается. «Миннесота» ведет со счетом 3:1.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 76 голов. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы за карьеру в лиге. Овечкин вышел на второе место в ночь на 24 декабря, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс».

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.