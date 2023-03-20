Концерт переехавшей с Украины в Россию Повалий отменили в Чите

Концерт переехавшей с Украины в Россию Таисии Повалий отменили в Чите

Концерт украинской певицы Таисии Повалий, ранее переехавшей в Россию, отменили в Чите. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на заявление организаторов концерта.

По данным издания, выступление должно было состояться в городском Доме офицеров 27 марта. О причинах отмены концерта не сообщается, соответствующая информация также появилась на сайте по продаже билетов на выступление.

По словам организаторов, весь запланированный концертный тур исполнительницы по России сорван. Ранее стало известно об отмене выступления Повалий в Улан-Удэ, запланированного на 25 марта.

В начале февраля этого года украинская певица Таисия Повалий объяснила переезд с Украины в Россию. Артистка призналась, что переезд в Москву всегда был ее мечтой. По словам Повалий, она никогда не забывала про свои корни и никого не предавала. При этом она заявила, что «привыкла быть там, где правда», поэтому в конфликте двух стран поддерживает Россию. По мнению певицы, Россия защищает ее.

Ранее появились подробности об отмене концерта Little Big на Бали.

