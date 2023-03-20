Шубенков раскрыл подробности оправдания по делу о допинге

Легкоатлет Шубенков рассказал, что допинг попал в его организм через кухонную поверхность

Российский легкоатлет Сергей Шубенков раскрыл подробности дела о допинге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Маленькому сыну прописали диуретик от излишней воды в голове. Его давала жена, предварительно размельчая таблетку в ложках. Вопрос, как это попало в мой организм: то ли через ложку, то ли через какую-то кухонную поверхность», — объяснил спортсмен попадание в организм запрещенного вещества. Он отметил, что допинг-контроль в тот раз проводился у него дома.

Шубенков подчеркнул, что смог добиться оправдания благодаря хорошей команде юристов. «Когда ко мне появлялись вопросы, тут же на них отвечал, причем так, что дополнительных не появлялось. Может, без юристов справился бы, но это же был олимпийский, 2021-й год, требовалось быстрее все решить, чтобы поехать на Игры», — поделился он и назвал процесс жуткой нервотрепкой.

Спортсмена оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил 22 июня 2021 года. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания атлетом остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции.