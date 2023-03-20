По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины 20 марта

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики.

Сирены тревоги начали звучать 10:09 по московскому времени. Первыми их услышали жители Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской областей, а также Киева. В течение последующих двух минут предупредительные сигналы распространились по остальным регионам Украины.