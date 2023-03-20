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10:18, 20 марта 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины 20 марта

Фото: Carlos Barria / Reuters

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации республики.

Сирены тревоги начали звучать 10:09 по московскому времени. Первыми их услышали жители Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской областей, а также Киева. В течение последующих двух минут предупредительные сигналы распространились по остальным регионам Украины.

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Георгий Нестеров
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