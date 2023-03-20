Семья впервые показала Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза

Семья Брюса Уиллиса впервые показала его на видео после объявления, что он болен деменцией

Родные впервые показали страдающего лобно-височной формой деменции американского актера Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза. Трогательный ролик в честь 68-летия звезды боевиков 1990-х годов опубликовала его бывшая жена, актриса Деми Мур, в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На выложенных в сеть кадрах запечатлено, что поздравить Уиллиса собралась вся семья. В тот момент, когда актер, по всей видимости, вернулся с прогулки, дома его ждали нынешняя супруга Эмма Хеминг и двое их детей, а также Деми Мур с дочерями Скаут, Румер и Таллулой. Совместно они исполнили для Уиллиса песню Happy Birthday to You.

Актер, несмотря серьезную болезнь, кажется, пребывал в отличном настроении, много жестикулировал, задул свечи на именинном торте и даже спел несколько строчек из песни.

«С днем рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания — мы все их чувствуем», — подписала публикацию Деми Мур

Ранее жена Уиллиса Эмма Хеминг обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее супруга, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию. По ее словам, родственникам людей с подобным диагнозом трудно вытащить человека с таким заболеванием на улицу, потому попросила представителей СМИ сохранять дистанцию.