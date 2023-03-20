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19:10, 20 марта 2023Забота о себе

Семья впервые показала Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза

Семья Брюса Уиллиса впервые показала его на видео после объявления, что он болен деменцией

Родные впервые показали страдающего лобно-височной формой деменции американского актера Брюса Уиллиса на видео после объявления его диагноза. Трогательный ролик в честь 68-летия звезды боевиков 1990-х годов опубликовала его бывшая жена, актриса Деми Мур, в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На выложенных в сеть кадрах запечатлено, что поздравить Уиллиса собралась вся семья. В тот момент, когда актер, по всей видимости, вернулся с прогулки, дома его ждали нынешняя супруга Эмма Хеминг и двое их детей, а также Деми Мур с дочерями Скаут, Румер и Таллулой. Совместно они исполнили для Уиллиса песню Happy Birthday to You.

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Актер, несмотря серьезную болезнь, кажется, пребывал в отличном настроении, много жестикулировал, задул свечи на именинном торте и даже спел несколько строчек из песни.

«С днем рождения, Брюс Уиллис! Так рада, что мы смогли отпраздновать с тобой сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания — мы все их чувствуем», — подписала публикацию Деми Мур

Ранее жена Уиллиса Эмма Хеминг обратилась к фотографам с призывом прекратить преследовать ее супруга, у которого недавно диагностировали лобно-височную деменцию. По ее словам, родственникам людей с подобным диагнозом трудно вытащить человека с таким заболеванием на улицу, потому попросила представителей СМИ сохранять дистанцию.

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Наталья Обрядина
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