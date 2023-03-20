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06:33, 21 марта 2023Спорт

Фитнес-тренер назвала причины набора веса после похудения

Фитнес-тренер назвала нарушение режима питания причиной набора веса после похудения

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press

Фитнес-тренер Марина Моисеева назвала причины, по которым человек может набирать вес после успешного похудения. Специалист высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Первая — нарушение режима. Например, за три месяца тренировок и соблюдения режима питания вы достигли хорошего результата, а потом резко стали есть вредную пищу», — рассказала Моисеева.

Тренер добавила, что срывы часто происходят из-за психологических проблем. «Когда вы испытываете негативные эмоции, стресс, вы заедаете это состояние чем-то вкусным. Еще одна причина набора веса связана с нарушением гормонального фона, чаще всего с дисбалансом гормонов щитовидной железы», — отметила она.

13 марта тренер Майк Боул дал советы по избавлению от жира в области живота. Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных мышц и не менять питание.

Алексей Гусев
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