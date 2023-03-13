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18:32, 13 марта 2023Спорт

Тренер дал советы по избавлению от жира в области живота

Тренер посоветовал делать отжимания и выпады для избавления от жира в области живота

Фото: Unsplash

Тренер Майк Боул дал советы по избавлению от жира в области живота. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист заявил, что уменьшить объем живота можно только в процессе похудения, поэтому неверно прорабатывать лишь эту зону, но не заниматься прокачкой остальных и не менять питание. Тренер посоветовал делать упражнения, задействующие несколько групп мышц. Наиболее эффективными он назвал отжимания, подтягивания, выпады, приседания и становую тягу с гантелями. Боул также порекомендовал сбалансировать рацион и постараться потреблять меньше калорий, чем сжигается за день.

Тренер добавил, что во время занятий важно держать осанку и сохранять мышцы живота напряженными. Он предупредил, что иногда обвисшую при резком похудении кожу в области талии нельзя подтянуть благодаря упражнениям. В этом случае, по его словам, необходимо обратиться к специалистам, чтобы обсудить возможность ее удаления.

Ранее хирург-ортопед Алексис Колвин объяснил пользу упражнений с собственным весом. «Упражнения с собственным весом — это функциональные, сложные движения, которые позволяют сосредоточиться на форме без дополнительного сопротивления», — подчеркнул он.

Андрей Стрельцов
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