Стремление Си Цзиньпина к урегулированию украинского конфликта объяснили

Эксперт Ницула: стремление КНР стать миротворцем продиктовано желанием наладить связи с ЕС

Стремление председателя КНР Си Цзиньпина сыграть роль миротворца в украинском конфликте продиктовано желанием активизировать экономические отношения с Евросоюзом (ЕС). Так в беседе с «Лентой.ру» объяснила цель Си Цзиньпина востоковед, главный редактор Telegram-канала «НЕЗАПАД» Анастасия Ницула.

Вовлеченность Си Цзиньпина

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Отвечая на вопрос, почему Си Цзиньпин решился только сейчас включиться в украинский конфликт, стоит сказать, что это не совсем так Анастасия Ницула востоковед

«Сперва мы должны определиться с понятиями “включиться” и “украинский конфликт”. Включиться — значит высказать четкую позицию? Украинский конфликт — это все то, что мы наблюдаем с 2014 или 2022 года? За прошедшие годы и представители МИД КНР, и сам Си Цзиньпин делали немало заявлений по данной проблематике, поэтому нельзя сказать, что все это время Си Цзиньпин не был в него включен», — заявила Ницула.

Например, в прошлом году председатель КНР обсуждал украинский вопрос на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. А 4 февраля 2022 Путин и Си подписали заявление, согласно которому «корень украинского кризиса — расширение НАТО на восток и игнорирование Западом требований России в отношении европейской безопасности», напомнила востоковед.

«Мы привыкли думать, что “включение” подразумевает активные действия, но только не в случае с Китаем. Вспомним, что писал [китайский стратег и мыслитель, предположительно живший в VI — V вв. до н. э.] Сунь-цзы в трактате “Искусство войны”: “Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде, если это не соответствует выгоде, остаются на месте”. Китай не получит никакой выгоды от втягивания себя в украинский конфликт — разве что похвалу коллективного Запада, в которой он уж точно не нуждается», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Китаю нужна Россия, а России — Китай. Отношения наших стран базируются на принципах взаимовыгоды Анастасия Ницула востоковед

Цель Си Цзиньпина

Ницула объяснила, что стремление Си Цзиньпина сыграть роль миротворца в украинском конфликте продиктовано прежде всего желанием активизировать экономические отношения с Европой.

«Получается такой Win-Win: ЕС перестает страдать от последствий украинского кризиса (например, китайцы начинают инвестировать в проекты развития возобновляемых источников энергии), а Китай восстанавливает с ним отношения на фоне торговых и инвестиционных ограничений США. Это и есть первоочередная цель Китая, которая будет завуалированно подаваться под соусом “разрешения конфликта” на Украине», — считает востоковед.

Сама эта цель не преследует никаких выгод, особенно в свете того, что Украина задолжала Китаю почти восемь миллиардов долларов. Но вот то, что за ней стоит — очень даже Анастасия Ницула востоковед

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

В понедельник, 20 марта, в Кремле состоялась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, которая продлилась 4,5 часа.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», сообщали в Кремле.