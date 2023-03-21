В России выявили вызывающие неврологические расстройства при COVID-19 гены

В СПбГТУ выделили четыре гена, вызывающих неврологические симптомы при COVID-19

Российские ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбГТУ) и Уфимского университета науки и технологий выявили гены, вызывающие неврологические расстройства у людей, перенесших COVID-19. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

В процессе исследования авторы провели анализ генома 336 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой или средней форме. Все участники обладали теми или иными неврологическими нарушениями, спровоцированными вирусным заболеванием. Участники жаловались на сильную головную боль, проблемы с памятью и сном, потерю обоняния, расстройство вкуса, тревожность и депрессию, которые сохранялись на протяжении года после инфицирования.

Всего специалистам удалось выделить четыре гена, ассоциированных с перечисленными осложнениями. Ген FURIN вызывал усиленное связывание рецепторов клеток человека с вирусом, что определяет особую чувствительность к COVID-19. Другой ген NR1H2 играет роль в контроле воспалительных реакций, поэтому активируется при неврологических нарушениях, вызванных болезнью легкой и средней степени тяжести. Гены SLC6A20, FYCO1 были ответственны за метаболические процессы в нервной ткани и секрецию противовоспалительных цитокинов.

В сентябре 2022 года сотрудники Рокфеллеровского университета вычислили генетические факторы, определяющие тяжесть течения COVID-19. Так, у подопытных с вариантами генов, ранее связанными с болезнью Альцгеймера, был наиболее выраженный риск смерти при заражении COVID-19.