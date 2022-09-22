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Показан ген риска тяжелого COVID-19

Nature: связанный с болезнью Альцгеймера ген вызывает тяжелый COVID-19

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Рокфеллеровского университета в США показали, что существуют генетические факторы, определяющие тяжесть COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи продемонстрировали, что мыши с вариантами генов, ранее связанными с болезнью Альцгеймера, подвергались большему риску смерти при заражении COVID-19. Ретроспективный анализ также показал, что пациенты с теми же вариантами генов с большей вероятностью умирали от COVID-19 на протяжении всей пандемии. По оценкам, около трех процентов населения мира обладает этими вариантами генов.

У большинства людей есть форма гена APOE под названием APOE3, но 40 процентов населения являются носителями по крайней мере одной копии варианта APOE2 или APOE4. Люди с APOE2 или APOE4 продуцируют белки, которые отличаются от белка APOE3 одной или двумя аминокислотами. Люди с APOE4 подвержены большему риску развития болезни Альцгеймера и атеросклероза.

Люди с двумя копиями APOE4 или APOE2 с большей вероятностью умирали от COVID-19, чем люди с двумя копиями APOE3. Примерно три процента людей имеют две копии APOE2 или APOE4, что составляет примерно 230 миллионов человек во всем мире. Если будущие исследования действительно подтвердят связь между АРОЕ и тяжелым исходом COVID-19, врачи могут порекомендовать, чтобы лица с АРОЕ4 или АРОЕ2 были в приоритете для вакцинации, ревакцинации и противовирусной терапии.

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Александр Еникеев
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