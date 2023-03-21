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20:08, 21 марта 2023Спорт

Тренер Фьюри рассказал о подготовке боксера к бою с Усиком

Тренер Фьюри Стюард заявил, что британец справится с подготовкой к бою с Усиком 29 апреля

Фото: Ian Walton / AP

Тренер британского боксера Тайсона Фьюри Шугар-Хилл Стюард рассказал о его подготовке к поединку с украинцем Александром Усиком. Слова специалиста приводит Sky Sports.

«Если они договорятся, если Тайсон чувствует, что может подготовиться к бою против Усика к 29 апреля, ему придется тренироваться мегаусердно для этого. Остается совсем мало времени», — заявил Стюард. Он выразил уверенность, что у Фьюри есть физический потенциал для того, чтобы справиться с этой ситуацией.

Переговоры о поединке Усика и Фьюри идут с осени 2022 года. Промоутер украинца Александр Красюк отмечал, что они затягиваются из-за разногласий по вознаграждению.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Андрей Стрельцов
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