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15:06, 21 марта 2023Спорт

Французский хоккеист рассказал о сложностях игры в России

Французский хоккеист Стефан Да Коста рассказал, что легионерам в КХЛ тяжело из-за давления
Стефан Да Коста (слева)

Стефан Да Коста (слева). Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Французский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» Стефан Да Коста в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лед» рассказал о сложностях игры в России.

«Легионерам в этой лиге тяжело. Они редко остаются на много лет. Всегда есть давление. Российским игрокам в этом смысле легче, его меньше», — заявил спортсмен. Он добавил, что не согласен с мнением, что хоккей в Европе и Америке — это удовольствие, а в России — тяжелая работа. «Если серьезно относиться — всегда будет работой», — заключил Да Коста.

В сезоне-2022/2023 «Автомобилист» вышел в 1/8 финала плей-офф КХЛ. В серии навылет команда из Екатеринбурга уступила магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3-4.

15 марта голкипер пражской «Спарты» Якуб Коварж, игравший за «Автомобилист», сравнил размер премиальных в России и Европе. «В России за выход в плей-офф давали хорошее финансовое вознаграждение, поэтому я мог позволить себе машину. Титул со "Спартой" не принес бы мне такого», — поделился он.

Дарья Коршунова
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