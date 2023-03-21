Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции

Глава Турции Эрдоган официально стал кандидатом в президенты страны

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально стал кандидатом в президенты страны, сообщает местная газета BirGün.

Заявку на выдвижение его кандидатуры в Высший избирательный совет (YSK) подали представители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД), входящей в «Республиканский альянс».

Ранее в марте Эрдоган подписал указ, предписывающий начало подготовки к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти 14 мая 2023 года.