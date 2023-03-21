В сети появилось первое фото Филиппа Киркорова после финальной пластики

Super.ru: появилось фото Филиппа Киркорова с кубиками пресса на животе после пластики

В сети появилось первое фото российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова после финальной пластической операции. Соответствующий кадр опубликован в официальном Telegram-канале издания Super.ru.

На размещенных кадрах изображен оголенный торс 55-летнего певца с выраженными кубиками пресса на животе. При этом на теле знаменитости присутствуют многочисленные гематомы и покраснения, а грудь частично заклеена медицинским пластырем.

Как сообщил хирург Тимур Хайдаров, проводивший ряд хирургических вмешательств Киркорову, команде удалось достичь идеальной фигуры звезды. «Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой, изменения налицо», — заявил врач.

Уточняется, что певец больше не планирует преображаться с помощью пластических хирургов.

Ранее в марте Филипп Киркоров поделился впечатлениями от пережитых пластических операций. Исполнитель признался, что решился на хирургические вмешательства ради карьеры. По словам артиста, его сценический образ давно нуждался в переформатировании.