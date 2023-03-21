Гостей в Кремле угостили камчатским крабом и мурманским палтусом

Гостей Кремля по случаю визита Си Цзиньпина угощали камчатским крабом и карельской форелью

Гостей государственного обеда в Грановитой палате Кремля угощали салатом с карельской форелью, крокетами с камчатским крабом с трюфельным маслом, мурманским палтусом и мраморной говядиной. По запросу гостям также предлагали постное меню. Обед состоялся от имени президента России Владимира Путина по случаю визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, пишет РИА Новости.

Приглашенным на мероприятие также предлагали борщ с томленой уткой, цитрусовый щербет и малиновый мусс. Гости могли выбрать мурманский палтус на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины с копченым пюре.

Кроме того, к обеденному столу подавали вино «Усадьба Дивноморское» с западного и восточного склонов.

Си Цзиньпин 21 марта около 21:00 по московскому времени уехал из Кремля после дня переговоров с Владимиром Путиным. Встреча двух политиков длилась около шести часов.

Лидер КНР прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой Си Цзиньпин сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что прошедшие переговоры прошли успешно и конструктивно.