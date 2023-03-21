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09:54, 21 марта 2023Интернет и СМИ

Известная российская ведущая рассказала об опасном случае из жизни

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что едва не провалилась под лед

Известная российская телеведущая Елена Летучая призналась, что недавно едва не провалилась под лед. Об опасном случае из жизни она рассказала в Telegram-канале.

«О том, как я чуть не утонула. Помните сцены в разных фильмах, как человек внезапно проваливается под лед на реке, пытается выбраться, лед все больше трескается и человек уходит под воду? Я на днях чуть было не стала героиней такой вот сцены», — написала Летучая. По словам ведущей, ситуация не стала чрезвычайной, так как лед был крепким, однако произошедшее сильно ее испугало.

Летучая также опубликовала видео произошедшего. На кадрах она на четвереньках передвигается по льду, уходя от опасного места, а затем начинает ползти по нему по-пластунски. При этом девушка, снимающая ведущую на видео, дает ей инструкции.

20 марта стало известно о пропаже основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Музыкант с компанией гулял по льду в селе Диево-Городище Ярославской области. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов и друг Георгий Киселев — числились пропавшими без вести.

Позднее Shot сообщил, что тело Свиргунова было найдено. Его гибель также подтвердили в экстренных службах Ярославской области.

Маргарита Щигарева
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